Тамбов, , 16:28 — REGNUM В Тамбовской области 30 января подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 22 389 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 20 745 пациентов, в том числе 97 человек — за последние сутки. За весь период скончались 268 человек.

Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.