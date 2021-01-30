Владимир, , 16:23 — REGNUM Во Владимирской области 30 января подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области был зарегистрирован 23 341 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 20 529 пациентов, в том числе 153 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 676 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.