Саратов, 30 января 2021, 16:13 — REGNUM Координатор так называемого Фонда борьбы с коррупцией (является НКО, выполняющей функции иностранного агента) в Поволжье Михаил Мурыгин заявил, что призывы сторонников создателя ФБК Алексея Навального от его соратиника Леонида Волкова выйти на несанкционированные митинги 31 января — это «чистейшая подстава». Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Мурыгин пишет, что все незаконные акции сторонников Навального срежиссированы США, которые таким способом пытаются заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2», а также ищут причины ввести новые санкции против России.
Он напомнил, что Волков давно сбежал на Запад и в России не появляется, члены их семей тоже живут за пределами России, и они вряд ли встанут на защиту участников незаконных акций.
Сторонники Навального сами нарушают все законные формальности и даже не пытаются подавать уведомления на проведение своих акций. Ни о каких компенсациях по решению ЕСПЧ сторонникам Навального лучше не думать — они их никогда не получат, так как все эти акции по определению незаконны, раз на них даже не подают уведомления.
Кроме того, координатор штаба Навального в Поволжье отметил, что ФБК и подельники блогера его «кинули», так как на нем висит 500 тысяч рублей штрафов, как за митинги, так и за расследования, но никто не собирается их ему компенсировать, как это красочно обещает Навальный в своих стримах.
Напомним, что сторонники Навального хотят устроить незаконные митинги в ряде городов России 31 января.