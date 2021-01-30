Саратов, , 16:13 — REGNUM Координатор так называемого Фонда борьбы с коррупцией (является НКО, выполняющей функции иностранного агента) в Поволжье Михаил Мурыгин заявил, что призывы сторонников создателя ФБК Алексея Навального от его соратиника Леонида Волкова выйти на несанкционированные митинги 31 января — это «чистейшая подстава». Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мурыгин пишет, что все незаконные акции сторонников Навального срежиссированы США, которые таким способом пытаются заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2», а также ищут причины ввести новые санкции против России.

«Поймите, сейчас у них следующая задача: устроить рубилово с ментами и беспорядки, дать тем самым красивую картинку для Европы. Мало того, что убивают химическим оружием массового поражения (пишу и смеюсь), так еще в стране хаос! Дворец! Аквадискотека! Комната для грязи! Фрау Меркель, работать с ними нельзя!» — пишет Мурыгин.

Он напомнил, что Волков давно сбежал на Запад и в России не появляется, члены их семей тоже живут за пределами России, и они вряд ли встанут на защиту участников незаконных акций.

Сторонники Навального сами нарушают все законные формальности и даже не пытаются подавать уведомления на проведение своих акций. Ни о каких компенсациях по решению ЕСПЧ сторонникам Навального лучше не думать — они их никогда не получат, так как все эти акции по определению незаконны, раз на них даже не подают уведомления.

«Я всегда был за любой протест, всегда за митинги, всегда за выражение людьми своего мнения. Но сейчас вас тупо подставляют и пуляют, как торпеды. И если даже я, человек, который работал руководителем штаба, организовывал все самые крупные митинги Навального в Саратове, кто вел его президентскую кампанию, наблюдение и кто знает, как там все на самом деле, а не по картинке в YouTube, говорю это, подумайте», — обращается Мурыгин к своим подписчикам.

Кроме того, координатор штаба Навального в Поволжье отметил, что ФБК и подельники блогера его «кинули», так как на нем висит 500 тысяч рублей штрафов, как за митинги, так и за расследования, но никто не собирается их ему компенсировать, как это красочно обещает Навальный в своих стримах.

Напомним, что сторонники Навального хотят устроить незаконные митинги в ряде городов России 31 января.