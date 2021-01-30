Липецк, , 16:04 — REGNUM В Липецкой области 30 января подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 20 тыс. 783 положительных теста.

За весь период наблюдения 16 тыс. 802 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 155 — за последние сутки. 368 человек скончались.

Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.