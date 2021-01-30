Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Более 160 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено на территории США за минувшие сутки. Об этом 30 января сообщает Университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, на территории страны за последние 24 часа выявили 162 601 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 25,9 млн.

Также сообщается, что за это же время в США 3483 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 436,8 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено около 165 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2.

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