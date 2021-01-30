Курск, , 16:02 — REGNUM В Курской области 30 января зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 26 105 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 22 993 пациента, в том числе 175 — за последние сутки. Скончались 369 человек.

Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.