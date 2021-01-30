Калуга, , 15:58 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 155 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 30 января. Днём ранее, 29 января, в регионе были зарегистрированы 156 подтверждённых случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 25 тыс. 835 человек, 1974 человека находятся на лечении, 23 тыс. 643 человека выздоровели, 218 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (399), в Обнинске (173), Боровском (120) и Кировском (108) районах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявили 156 носителей коронавируса