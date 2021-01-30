Амстердам, , 15:45 — REGNUM Личные данные людей, участвовавших в программе отслеживания распространения новой коронавирусной инфекции с помощью мобильного приложения в Нидерландах, утекли в открытый доступ. Об этом сообщает Управление здравоохранения Нидерландов (GGD).

Контролируемое GGD приложение позволяет отслеживать контакты людей с помощью специальной программы, устанавливаемой на смартфон. В случае выявления новой коронавирусной инфекции заболевший может предупредить о риске заражения всех лиц, с которыми недавно контактировал.

В GGD сообщили, что утечка информации произошла из компьютерных систем ведомства, в которых обрабатывалась собираемая мобильными приложениями информация. Утекшие данные включают имена, адреса, номера телефонов и социального страхования.

Точное число людей, чьи данные оказались в открытом доступе, не называется, но в GGD отмечают, что счёт может идти на тысячи. К изучению обстоятельств утечки данных привлечены полиция и специалисты в сфере кибербезопасности.

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