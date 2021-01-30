Москва, , 15:44 — REGNUM Популярный телеграм-канал Mash выпустил две видеоролика о так называемом «дворце Путина» — крупном объекте недвижимости недалеко от Геленджика на черноморском побережье непосредственно на мысе Идокопас. В первом видео редактор телеграм-канала побывал в этом «дворце», которая оказался недостроем — внутренней отделки в здании нет, готов только фасад и крыша. Во втором ролике бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что он является бенефициаром данного объекта — он смог приобрести его в собственность несколько лет назад.

Первый видеоролик за полдня набрал 1,5 млн просмотров, а вскоре и более 2 миллионов. Но при этом в так называемых трендах видеохостинга YouTube (на котором ролик, собственно, был размещен) данный видеоролик не появился, хотя по числу просмотров намного обогнал те видеоролики, которые предложены хостингом в выборке «В тренде».

Руководитель департамента специальных проектов акционерного общества «Крибрум» (занимается интеллектуальными системами мониторинга и анализа социальных медиа) Артем Курицын считает, что ролики от Mash о дворце в Геленджике и не мог появиться в трендах YouTube, так как не отвечает ряду критериев, по которым в эти самые тренды видеохостинга попадают.

Эксперт отметил, что сам по себе канал Mash на YouTube не является популярным, у него относительно мало подписчиков (114 тыс.) и редко выходят ролики (примерно один ролик в три недели). Это в существенной степени влияет на попадание в тренды YouTube.

По всей видимости Mash использует видеохостинг как вспомогательный элемент для размещения видео, так как основная деятельность проекта протекает в Telegram и на сайте.

Общее количество видеопросмотров на YouTube-канале Mash с момента создания также относительно невелико — около 11 млн. Среднее количество просмотров роликов также невелико — в районе 15 тысяч. Видеоролик о дворце в Геленджике, конечно сильно выделяется на этом фоне, но это не поможет ему прорваться в тренды, считает Курицын.

Он отметил, что ролик распространялся только на YouTube и не появился на других площадках, у ролика отсутствуют тематические хэштеги, которые способствуют распространению контента. YouTube-канал Mash в целом не слишком популярен и предыдущие ролики на нём набирали мало просмотров. Все это и привело к тому, что ролик о дворце в Геленджике в тренды не попал.