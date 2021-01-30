Любляна, , 15:57 — REGNUM В Словении за последние 24 часа было подтверждено 1290 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 22 человека скончались. 170 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 30 января.

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Премьер-министр Словении Янес Янша заявил, что эпидемиологическая ситуация вызывает беспокойство, и что Словения, как и большая часть Европы, не одолела эпидемию. В связи Мэтти, по его словам, не следует ожидать смягчения действующих мер, особенно из-за более медленных темпов вакцинации, чем ожидалось, а также нового штамма коронавируса.

В Словении около 165 873 человека заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3490 смертельных случаев.