Душанбе, , 15:55 — REGNUM В 2021 году в Таджикистане от SARS-CoV-2 должны быть привиты 20% населения, заявил министр здравоохранения и социальной защиты республики Джамолиддин Абдуллозода. Об этом 30 января сообщает издание Sputnik.

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По словам министра вакцинация в республике начнется в середине 2021 года.

«Ожидается, что на первом этапе вакцину получат 1 миллион 800 тысяч человек», — отметил Абдуллозода.

На первом этапе привиты будут медицинские работники, учителя, люди с хроническими заболеваниями и люди старше 50 лет.

Глава Минздрава также добавил, что вакцина от коронавирусной инфекции будет доступна в Таджикистане при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Азиатского банка развития. Уточняется, что республика входит в перечень 92 стран, которые должны быть обеспечены вакциной от коронавируса при поддержке международных организаций.

Министр подчеркнул, что вакцинация будет проводиться добровольно.

«Сначала будет составлен список желающих, потом они будут вакцинированы», — сказал Абдуллозод а.

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