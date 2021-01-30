Минск, , 14:46 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1852 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 30 января вы пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии в республике выявили 246 570 носителей SARS-CoV-2, 233 499 из которых выздоровели (2100 человек за сутки), 1708 — скончались (десять человек за сутки).

За весь период пандемии в республике провели 4 453 387 тестирований на SARS-CoV-2, 18 266 из которых пришлись на минувшие сутки.

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