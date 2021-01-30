Киев, , 14:45 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кого в стране будут вакцинировать от коронавирусной инфекции вакциной компании Pfizer, а кого — вакциной, произведенной китайской компанией Sinovac (Sinovac Biotech). Об этом чиновник рассказал в интервью BBC News, опубликованном 30 января.

Вакцина от COVID-19 компании Pfizer U.S. Secretary of Defense

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Как пояснил Ляшко, вакцина Pfizer будет доставляться из холодильника с температурой — 80 градусов в холодильник с температурой +2 градуса. При таких условиях препарат для вакцинации может храниться пять дней, добавил он.

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«В связи с такими температурными условиями наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей. Если приедет 300 тысяч [ доз вакцины] Pfizer, хватит для врачей и социальных работников. Приедет 100 тысяч доз, то [хватит] только для врачей», — добавил он.

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На уточняющий вопрос журналиста ВВС, будут ли тем, кому не хватит вакцины Pfizer, вводить препарат компании Sinovac, Ляшко ответил утвердительно.

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Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной информации, вакцинация от SARS-CoV-2 на Украине начнется 15 февраля 2021 года.