Киев, 30 января 2021, 14:45 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кого в стране будут вакцинировать от коронавирусной инфекции вакциной компании Pfizer, а кого — вакциной, произведенной китайской компанией Sinovac (Sinovac Biotech). Об этом чиновник рассказал в интервью BBC News, опубликованном 30 января.
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Как пояснил Ляшко, вакцина Pfizer будет доставляться из холодильника с температурой — 80 градусов в холодильник с температурой +2 градуса. При таких условиях препарат для вакцинации может храниться пять дней, добавил он.
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На уточняющий вопрос журналиста ВВС, будут ли тем, кому не хватит вакцины Pfizer, вводить препарат компании Sinovac, Ляшко ответил утвердительно.
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Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной информации, вакцинация от SARS-CoV-2 на Украине начнется 15 февраля 2021 года.