Москва, , 14:43 — REGNUM Из-за распространяемых призывов к несогласованным акциям семь станций метрополитена столицы России будут 31 января закрыты. Об этом 30 января сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Уточняется, что с 8:00 мск поезда метро по требованию полиции будут проезжать без остановки станции Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост Лубянка и Китай-город.

Также указывается, что данные ограничения будут действительны до особого распоряжения полиции и указывается, что также в центре столицы России 31 января будет ограничено пешеходное движение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в мессенджере Telegram появился открытый канал, где его участники выкладывают персональную информацию о сотрудниках полиции и Росгвардии, которые участвуют в задержаниях на акциях в поддержку блогера Навального.

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