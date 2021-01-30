Ереван, , 14:07 — REGNUM В Армении за сутки зарегистрировали 173 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 30 января в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

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По состоянию на 30 января на территории страны зарегистрирован 166 901 случай инфицирования SARS-CoV-2, 3071 из которых оказались смертельными (скончались два человека за сутки).

153 714 носителейSARS-CoV-2 выздоровели (404 человека за сутки). 5750 инфицированных находятся на лечении.

В Армении с начала эпидемии провели 646 563 тестирования на коронавирус, 1767 из которых пришлись на минувшие сутки.

В минувшие сутки был зарегистрирован один случай смерти пациента, переболевшего коронавирусной инфекцией, но умершего вследствие наличия иного заболевания. В республике с начала пандемии зарегистрировали 766 подобных летальных исхода.