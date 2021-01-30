30 января 2021 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 15:29 — REGNUM В январе 2021 года Анастасия Малинина, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мезенского района, спасла из огня детей из семьи, состоящей на учете в ее комиссии. Анастасия из Плесецкого района Архангельской области, в Мезени живет и работает уже 12 лет. Замужем, воспитывает двоих детей.

Анастасия Малинина, мезенский чиновник, шагнувшая в огонь за подопечнымии детьми

Владимир Станулевич: Вы раньше кого-то спасали или спасали Вас?

Анастасия Малинина: В 12 лет я была в детском оздоровительном лагере и там вместе с подружкой спасла девочку, которую унесло течением. Взрослых рядом не было, мы без спросу ушли на речку.

Владимир Станулевич: Вы читали правильные книги и газеты? Кто Ваш любимый герой?

Анастасия Малинина: Люблю читать про людей, своими делами вызывающих уважение. Их, к счастью, очень много. Есть ли у меня любимый герой? Хм, так сразу и не скажу. Мне нравятся люди, которые делают дело, выкладываются на все 100 — в работе, семье, творчестве. А когда совмещают несколько дел, то для меня такой человек герой. Например, мать троих детей Любовь Федоренко из Нарьян-Мара. Она в декрете освоила мужскую профессию сварщика, занялась этим профессионально, при этом работая в детском саду. Для меня она настоящий герой!

Владимир Станулевич: Вы вовремя оказались в горящей квартире — это предчувствие?

Анастасия Малинина: Скорее интуиция, я в этот день не собиралась к ним. На выходном я с семьёй каталась с горки, недалеко от их дома. Собрались уходить, мужа с детьми отправила домой, а сама решила дойти до подопечных. Почему решила в тот момент — загадка.

Владимир Станулевич: Когда Вы шли в огонь, Вы понимали, что можете умереть?

Анастасия Малинина: В этот день дети были оставлены одни в квартире. Загорелась подожжённая ими бумага и одежда, квартира стала наполняться дымом. Я подошла к наружной двери, и почувствовала его запах. Постучала, услышала крики детей. К счастью, навесной замок на двери не был закрыт, детей удалось вывести. Затем с соседкой тушили огонь, к счастью пожар был небольшой. Детей после пожара пришлось изъять из семьи.

Владимир Станулевич: Почему?

Анастасия Малинина: Потому что были в опасности. Семья состоит на учете более 4 лет — социально опасное положение и отсутствуют санитарно-гигиенические условия воспитания детей. У них двухкомнатная квартира на 2 этаже деревянного дома. Женщина воспитывает трех детей, 5, 7 и 8 лет, один из них инвалид. Она не работает, и не хочет работать, получает на ребенка-инвалида пенсию и многочисленные выплаты. Доход свыше 50 тысяч рублей. Опека изъяла детей, дальше решение суда по лишению родительских прав. Ребят увезли в Сольвычегодский детский дом. Они пока маленькие, думают, что это такая игра.

Владимир Станулевич: Вас учили как вести себя в горящих помещениях — пригибаться ближе к полу, закрыть нос и рот смоченной тряпкой?

Анастасия Малинина: Все эти правила я знаю, на прежней работе в отделе молодежи прошла курсы по действиям в ЧС и оказанию медпомощи.

Владимир Станулевич: Что в горящей квартире сделали неправильно?

Анастасия Малинина: Всё сделала правильно, только неправильно вошла в задымлённую квартиру, но ситуация позволяла.

Владимир Станулевич: Что рекомендуете по профилактике пожаров?

Анастасия Малинина: Пожарным бы рекомендовала летом проверять квартиры с печным отоплением. Требовать готовить печи к зиме, а потом держать на контроле проблемные дома.