Ереван, 30 января 2021, 13:16 — REGNUM Спасательные отряды государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Нагорно-Карабахской Республики в результате поисковых работ, проведенных 29 января, обнаружили и вернули тела пятнадцати погибших военнослужащих, сообщает 30 января News.am.
Останки одного военнослужащего обнаружили в Мартунинском районе, останки еще тринадцати военных нашли в районе города Джракан (Джабраил).
Азербайджанская сторона также передала армянской стороне тело военнослужащего из воинской части Ехникнер.
В целях установления личностей погибших была назначена судебно-медицинская экспертиза.
По состоянию на 29 января в результате поисково-спасательных работ были обнаружены тела 1344 военнослужащих, погибших в результате военных действий в Нагорном Карабахе.