Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Жертвами COVID-19 стали семь женщин в возрасте от 64 до 94 лет и трое мужчин в возрасте от 80 до 85 лет. Все пациенты, которые не смогли победить коронавирус, страдали хроническими заболеваниями.

В Ростовской области с начала пандемии скончались 2 тыс. 616 пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 20 жителей Ростовской области стали жертвами COVID-19