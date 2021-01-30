Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM Ещё 376 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 января. Это на один случай COVID-19 меньше, чем днём ранее.

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Носители инфекции выявлены в 45 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (144), Батайске (12), Новошахтинске, Таганроге и Азовском районе (по 11). Более четверти новых заболевших COVID-19 — жители региона старше 66 лет, 5,9% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области установлен 63 тыс. 321 случай заражения коронавирусом.

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