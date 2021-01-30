30 января 2021 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 13:26 — REGNUM Все более удивительной становится ситуация вокруг поджогов жилых домов в Архангельске. Не успело ИА REGNUM написать о следственных действиях по поджогу летом 2020 года, как произошел новый поджог.

© Георгий Гудим-Левкович

За январь в Архангельской области произошло более 40 пожаров. Их причины в большинстве своем бытовые: неосторожное обращение с огнем, неисправные печи, электропроводка.

В переулке Водников особый случай — каждый раз здесь появляется один и тот же поджигатель. Данный гражданин уже был задержан по подозрению в поджогах домов на переулке Водников и на улице Розы Люксембург летом прошлого года. Дал признательные показания, и был отпущен из-под стражи «под подписку». Уже через месяц он идёт и снова принимается за старое, даже не пытаясь скрыться.

Пожары в переулке Водников, Архангельск ГУ МЧС России по Архангельской области

В постановления Ломоносовского суда говорится, что он уже был судим ранее — за совершение тяжких преступлений против собственности, не трудоустроен, в браке не состоит, иждивенцами не обременен, постоянного дохода не имеет, характеризуется отрицательно как лицо, склонное к совершению преступлений и злоупотреблению спиртными напитками.

Теперь поджигатель снова задержан, возбуждено очередное уголовное дело. Представители правоохранительных органов говорят, что делать какие-либо выводы и строить предположения нельзя. В том числе и по поводу причин поджогов — возможно, из-за земли под новую застройку. Пироман-поджигатель якобы указал на конкретную строительную фирму, а во время тушения второго поджога никуда не убегал, а давал комментарии на видео в том же духе. Может быть, целью является дискредитация многосотмиллионного строительного бизнеса, которая дает реальные убытки и хорошо кем-то оплачивается? Есть надежда, что эта версия будет так же тщательно отработана, как и все остальные.

Арест Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Георгий Гудим-Левкович, заместитель генерального директора Группы «Аквилон»: «В Архангельске земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут быть предоставлены под новую застройку только по итогам открытого аукциона. В случае если расселение многоквартирных домов, расположенных на участке, осуществлено в рамках государственной программы переселения из аварийного жилфонда, то земля предоставляется для строительства социального жилья. В случае предоставления участка по итогам аукциона по городской программе развития застроенных территорий, застройщик несет обязательства по расселению расположенных на участке домов за свой счет вне зависимости от степени их износа — в том числе и полностью поврежденных и утраченных, равно и сгоревших.

По информации администрации города Архангельска квартал, ограниченный ул. Выучейского — пр. Обводный канал — ул. Розы Люксембург — пр. Советских космонавтов, зарезервирован для строительства школы. Часть деревянных домов, находящихся на данном участке, включены в программу переселения граждан из аварийного жилья. Другая часть планируется к выкупу для муниципальных нужд. Какой-либо коммерческой застройки здесь не предусмотрено».

© Георгий Гудим-Левкович

Главный архитектор Архангельска Александра Юницына: «За последние 5 лет в департамент градостроительства и в администрацию города обращений по поводу предоставления земельных участков, организации аукционов по программе застроенных территорий или иной какой-нибудь информацией, которая бы предполагала конкурс, аукцион на земельные участки в данном районе, не поступало.

Сейчас в районе переулка Водников нет действующих договоров, заключенных по городской программе развития застроенных территорий. И у застройщиков просто нет планов по новому строительству на этой территории, поскольку участки могут быть приобретены только по аукциону, а обязательства по расселению выполняются вне зависимости от того, сгорел дом или нет».

Александр Фролов, председатель Совета директоров Группы «Аквилон»: «Я не знаю, откуда рождаются такие слухи. Мы много лет участвуем в городской программе развития застроенных территорий. И расселяем аварийные дома вне зависимости от того, в каком они состоянии. Люди в них зарегистрированы, являются нанимателями или собственниками, их права на получение нового жилья в замен аварийного не исчезают и не сгорают. Обязательства застройщиков по застроенным территориям четко прописаны в договоре и исполняются строго по закону. Мы — социально ориентированная компания, у нас тысячи договоров долевого участия. Что касается квартала на переулке Водников, то там нет участков, включенных в программу, по нашей информации муниципалитет не планировал и не планирует выставлять их на аукцион. Нет планов по этим участкам и у нашей компании».

Повторю, что только тщательное расследование всех версий поджогов в переулке Водников, установление преступников, кем бы они ни были, и справедливое решение суда сможет успокоить людей, у которых в пожаре пострадали дети.