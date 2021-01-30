Душанбе, , 12:30 — REGNUM Министр здравоохранения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода рассказал, как ему удалось избежать инфицирования коронавирусной инфекцией. Данной информацией он поделился в интервью, опубликованном в еженедельнике «Точикистон».

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По словам Абдуллозоды, несмотря на тесные контакты с медицинскими работниками и лицами, которые находятся в группе риска инфицирования, он избежал заражения коронавирусной инфекцией.

«Я не заразился коронавирусом, потому что точно соблюдал все меры гигиены», — подчеркнул глава Минздрава.

Абдуллозода также сообщил, что на текущий момент в республике 99,3% всех инфицированных полностью выздоровели, а смертность от последствий COVID-19 составляет в Таджикистане 0,68%, что является одним из самых низких показателей смертности в мире.

Отметим, с 10 января 2021 года в Таджикистане, по данным Минздрава, не фиксировалось новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.