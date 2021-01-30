Донецк, , 12:13 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за последние сутки в результате проведенных лабораторных исследований было выявлено 168 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 30 января в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

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Еще у 22 инфицированных SARS-CoV-2 был выявлен клинико-эпидемиологически.

Всего с начала пандемии на территории республики было выявлено 20 343 носителя SARS-CoV-2. 10 786 из них выздоровели, 1793 — скончались.

На текущий момент в условиях амбулатории и стационаров медицинских учреждений лечение получают 7764 инфицированных.