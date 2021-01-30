Волгоград, , 11:59 — REGNUM В Волгоградской области 30 января подтверждено 243 случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых тестов превысило 43 тысячи. Выписаны после лечения ещё 242 человека, пять пациентов скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах области находятся 3691 взрослый и 48 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1370 пациентов. Всего в Волгоградской области подтверждено 43 тыс. 111 случаев заражения инфекцией, выздоровели 41 тыс. 138 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 603 пациента.