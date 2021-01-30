Рязань, , 11:57 — REGNUM 106 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 30 января, что на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находится 481 пациент с COVID-19.

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 21 тыс. 792 случая заражения инфекцией. Выздоровели за сутки 105 пациентов, всего — 19 тыс. 877 человек. В больницах в тяжёлом состоянии 55 человек, из них 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, зарегистрирован один летальный исход, таким образом, от осложнений на фоне коронавируса скончались 227 человек.