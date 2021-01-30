Брянск, , 11:57 — REGNUM В Брянской области 30 января подтверждено 178 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после выздоровления ещё 201 пациент, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлен 28 тыс. 901 носитель инфекции. Завершили лечение выздоровлением 27 тыс. 790 человек.

За минувшие сутки лаборатории проверили 2395 тестов, всего выполнено 416 тыс. 275 исследований на коронавирус.