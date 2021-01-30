Белгород, , 11:57 — REGNUM Ещё 171 носителя коронавируса выявили в Белгородской области 30 января — на три меньше, чем сутками ранее. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 555 добровольцев, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 1038 человек, в том числе 49 пациентов — на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 2983 жителя, на самоизоляции — 10 724 человека. В целом в Белгородской области выявили 27 тыс. 279 носителей инфекции, выздоровел 22 тыс. 891 человек, в том числе 117 выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё пять пациентов, всего зарегистрировано 367 летальных исходов.

Двукратную иммунизацию от коронавируса прошли 1665 добровольцев, получил один компонент вакцины 12 тыс. 921 человек. Всего на вакцинацию от COVID-19 в регионе подано 19 тыс. 734 заявки.