Москва, , 11:44 — REGNUM Победителями открытого конкурса по отбору в космонавты стали Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Конкурсный отбор новых кандидатов в космонавты был начат в июне 2019 года. В рамках конкурса Центр подготовки космонавтов получил более двух тысяч заявок от желающих стать космонавтами. В отборе приняли участие лётчики, сотрудники предприятий Роскосмоса, а также специалисты из других сфер деятельности.

Победителями конкурса стали лётчики Сергей Иртуганов и Александр Колябин, выпускник Военно-морского инженерного института Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян, окончивший Балтийский государственный технический университет «Военмех» по специальности «ракетостроение».

В ближайшее время победители конкурса приступят к прохождению двухлетнего курса общекосмической подготовки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Роскосмос опубликовал Кодекс профессиональной этики космонавтов Российской Федерации.

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