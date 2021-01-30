Москва, , 11:37 — REGNUM За прошедшие 24 часа в Российской Федерации было выявлено 19 032 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 30 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Лабораторные исследования на коронавирус Kamgov.ru

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Сообщается, что за сутки во всех 85 регионах России было выявлено 19 032 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. При это 10,5% новых случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 512 человек. Выздороветь за сутки смогли 24 502 пациента.

Наибольший суточный прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом наблюдается в Санкт-Петербурге — 2512. Далее следует Москва — 2430 случаев за сутки. Затем следуют: Московская область (1069), Нижегородская область (472), Воронежская область (376).