Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге после существенного спада продолжает вновь нарастать количество новых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено 2512 новых носителей вируса, что на 228 человек больше, чем сутками ранее, сообщили30 января в федеральном оперштабе.

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По этому показателю Северная столица обогнала даже Москву, где за сутки выявили 2430 случаев заражения. Рост числа новых суточных случаев идёт в Петербурге четвёртые сутки подряд. Между тем, с 30 января в Петербурге отменён целый ряд ограничений для общепита и развлекательных учреждений.

По суточной смертности от COVID-19 в этот раз Петербург находится на втором месте, после Москвы. В городе на Неве за минувшие сутки подтверждена смерть от ковида 64 человек. Это на 13 случаев меньше, чем днем ранее.

Нарастающим итогом в Санкт-Петербурге с марта 2020 года лабораторно подтверждено 331 956 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 229 049 человек, в том числе 3409 пациентов выписаны за последние сутки. Жертвами ковида в Петербурге стали 9686 человек.

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Напомним, с учетом тенденции к снижению заболеваемости власти Петербурга с 30 января сняли ограничения на работу общепита, за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов, разрешили, вслед за театрами, наполовину заполнять концертные площадки, кинозалы и цирк, разрешили возобновить работу зоопарка, аквапарков и океанариумов.

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