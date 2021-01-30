Киев, , 10:17 — REGNUM 4685 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в минувшие сутки на Украине, сообщил 30 января украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

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«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Ивано-Франковске (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях», — добавил глава Минздрава на своей странице в социальной сети Facebook.

С начала пандемии на территории страны было зарегистрировано 1 млн 216 тыс. 278 носителей SARS-CoV-2.

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Из них побороли инфекцию 1 млн 14 тысяч 658 человек (11 317 человек за сутки). Скончались 22 628 человек (149 человек за сутки).

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За прошлые сутки в медицинские учреждения страны были госпитализированы 1906 инфицированных, добавил Степанов.

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