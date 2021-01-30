Киев, 30 января 2021, 10:17 — REGNUM 4685 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в минувшие сутки на Украине, сообщил 30 января украинский министр здравоохранения Максим Степанов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»
Читайте также: Рада запретила регистрацию вакцин, разработанных в России
С начала пандемии на территории страны было зарегистрировано 1 млн 216 тыс. 278 носителей SARS-CoV-2.
Читайте также: Зеленский заявил ЕС, что Украине выделено недостаточно вакцины
Из них побороли инфекцию 1 млн 14 тысяч 658 человек (11 317 человек за сутки). Скончались 22 628 человек (149 человек за сутки).
Читайте также: Украина клянчит у Евросоюза хотя бы «излишки» вакцины от COVID-19
За прошлые сутки в медицинские учреждения страны были госпитализированы 1906 инфицированных, добавил Степанов.
Читайте также: На Украине назвали примерную дату начала вакцинации от COVID-19