Ташкент, , 09:27 — REGNUM В Узбекистане по состоянию на 29 января было зарегистрировано 70 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщили 30 января в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

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Девять новых случаев выявили в Ташкентской области, пять — в Самаркандской области, по четыре — в Хорезмской и Джизакской областях, по три — в Наманганской и Ферганской областях, два случая — в Навоийской области, один — в Андижанской области. 39 инфицированных были выявлены в столице Узбекистана в результате проведенного эпидемиологического расследования.

Всего в стране было зарегистрировано 78 672 носителя коронавируса. 77 146 инфицированных выздоровели (62 пациента за сутки).

905 инфицированныхна данный момент получают лечение в условиях стационаров медицинских учреждений. Состояние 158 из них оценивается специалистами как тяжелое, 32 — как критическое.