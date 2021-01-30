Бишкек, , 09:26 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 76 носителей коронавирусной инфекции, сообщили 30 января в пресс-службе оперативного штаба республики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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С начала пандемии в республике зарегистрировали 84 453 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. 80 781 человек выздоровел за весь период пандемии (138 человек за сутки).

1411 человек скончались в Киргизии с начала эпидемии. Два летальных исхода были зарегистрированы в минувшие сутки.

По состоянию на 30 января в Киргизии на лечении находятся 1330 инфицированных. 598 из них лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 732 — лечатся амбулаторно.

За сутки было зарегистрировано два случая инфицирования коронавирусом медицинских работников. Один медицинский работник в минувшие сутки завершил соблюдение режима самоизоляции. Всего в республике было зарегистрировано 4173 случая заражения SARS-CoV-2 медицинских работников, 4088 из которых выздоровели.

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