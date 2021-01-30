Москва, , 08:30 — REGNUM Один из спонсоров так называемого Фонда борьбы с коррупцией (является НКО, выполняющей функции иностранного агента), созданного блогером Алексеем Навальным, некий Александр Хоменко обвиняется в мошенничестве по трем эпизодам и объявлен в розыск. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Сообщается, что Хоменко скрывается на территории Украины. Он является фактическим руководителем ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис». В отношении Хоменко возбуждено уголовное дело по признакам трех преступлений, предусмотренных статьей УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

Уточняется, что в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Серигиево-Посадским социально-экономическим техникумом были заключены как минимум десять государственных контрактов. В рамках контрактов структуры Хоменко должны было осуществить капитальный ремонт здания техникума. Было установлено, что Хоменко и его подельники обманули чиновников подмосковного министерства образования — в документацию были внесены заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. Всего установлены три эпизода мошенничества, к которым причастен Хоменко.

Следствие также установило, что Хоменко оказывал активную финансовую поддержку структурам Навального. В настоящее время Хоменко скрылся на территории Украины.

Напомним, что структуры Навального также активно получают финансирование из-за рубежа.