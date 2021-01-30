Нью-Йорк, США, , 08:14 — REGNUM Разновидность коронавируса — «британский штамм» — циркулирует по меньшей мере в 29 американских штатах, заявила на брифинге новый директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски. Об этом 29 января пишет газета The New York Times.

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По словам главы CDC, медики подтвердили 379 случаев заражения этой мутацией коронавируса. Валенски добавила, что официальные лица обеспокоены распространением новой разновидности и пытаются наладить систему контроля за ней.

Она обратилась также жителям США с призывом продолжать носить маски, практиковать социальное дистанцирование и избегать путешествий.

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