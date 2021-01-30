Москва, , 08:01 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», которая была разработана в РФ Центром имени Н.Ф.Гамалеи, зарегистрирована в Гвинее. Об этом 29 января сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Эта процедура прошла в ускоренном режиме на основании результатов исследований, которые были проведены и предоставлены Россией. При этом Гвинея стала вторым после Алжира африканским государством, которое зарегистрировало «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января индийский посол в России Венкатеш Варма заявил, что вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована в Индии не позднее середины февраля 2021 года.

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