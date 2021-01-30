Ханой, , 07:56 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки зафиксировали 34 случая локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.

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Сообщается, что 32 зараженных выявили в провинции Хайзыонг, еще двух — в провинции Куангнинь. Отмечается, что все новые случаи связаны с очагами инфекции, выявленными 27 января. До этого во Вьетнаме на протяжении почти двух месяцев не фиксировали случаев локального распространения COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Вьетнаме достигло 1739. Уже 1448 пациентов выздоровели, еще 35 с болезнью не справились и скончались.