Берлин, , 07:45 — REGNUM Золотая десятирублевая монета времен Российской империи ушла с молотка в Германии за €210 тысяч (более 19 млн рублей), об этом 29 января сообщило немецкое агентство DPA.

Монету отчеканили в Санкт-Петербурге в 1757 году, во времена правления Елизаветы Петровны. Отмечается, что императрице не понравился собственный портрет на монете, поэтому она вышла очень ограниченным тиражом.

В аукционном доме «Кюнкер» города Оснабрюка, где проходили торги, отметили, что монета досталась бывшему владельцу от отца. Изначально антиквары давали мужчине за ценный предмет не более €900 евро, однако тот самостоятельно изучил каталоги и выяснил, что стартовая цена подобных монет составляет €150 тысяч.

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