Москва, , 07:01 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России спустя месяц после новогодних праздников остаётся стабильной, сообщил 30 января заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью «Российской газете».

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Он сообщил, что многие прогнозы о росте заболеваемости COVID-19 после новогодних каникул не подтвердились — люди предпочитали проводить свободные дни дома, поэтому интенсивность распространения коронавируса снизилась.

«Поскольку каникулы длились почти две недели — фактически инкубационный период коронавируса, то цепочки передачи вируса разорвались», — сказал Горелов.

Учёный отметил также, что снижение заболеваемости связано в том числе с началом вакцинации и соблюдением противоэпидемических мер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России за сутки выявили 19 238 случаев заражения коронавирусом.

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