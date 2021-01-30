Симферополь, , 06:49 — REGNUM Существует угроза схода снежных лавин в горах Крыма 30−31 января, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

«30 и 31 января в Крымских горах лавиноопасно», — предупредили в ведомстве.

В связи с этим спасатели порекомендовали воздержаться от проезда через Ангарский и Грушевский перевалы, а также через гору Ай-Петри без особой необходимости. Также жителям южного берега Крыма посоветовали не пользоваться канатной дорогой. Всем, кто оказался в предгорных районах республики, порекомендовали внимательней следить за изменениями погодных условий.

Ранее, 26 января, управление МЧС России по Крыму предупредило жителей полуострова о надвигающемся шторме и похолодании на 8−10 градусов. Синоптики обещали снег и штормовой ветер с порывами до 25 м/с на 28−30 января.