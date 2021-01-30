Москва, , 05:59 — REGNUM Вход и выход на семи станциях московского метрополитена в центре Москвы будет закрыт 31 января с 08:00 часов, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город», — перечислили в ведомстве станции, которые будут закрыты.

Отмечается, что меры приняты для ограничения пешеходов в связи с призывами «к участию в несанкционированных акциях». Запрет будет действовать до «особого распоряжения полиции».

В управлении напомнили также, что участие граждан в несанкционированных массовых мероприятиях, а также призывы к ним подпадают под действие закона и могут повлечь ответственность вплоть до уголовной.

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