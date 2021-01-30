Аддис-Абеба, , 05:53 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 771 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эфиопского министерства здравоохранения.

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По его данным, с начала пандемии в этой африканской стране подтверждено уже 136 365 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 29 января на эфиопской территории скончались два пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Эфиопии выросло до 2087 человек.

Отмечается, что Эфиопия является самой пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекцией страной Восточной Африки. На всем континенте республика занимает лишь пятое место по количеству подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2. Ее опережают ЮАР, Марокко, Тунис и Египет.