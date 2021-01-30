Ханой, , 05:23 — REGNUM Минздрав Вьетнама одобрил использование препарата от британской компании AstraZeneca для вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает газета Nhan Dan.

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Этот препарат стал первым, который прошел сертификацию для использования на территории республики. Ожидается, что первая партия вакцин поступит во Вьетнам в первом квартале 2021 года. Всего к концу текущего года вьетнамские власти намерены получить 30 млн доз препарата.

При этом во Вьетнаме продолжаются клинические испытания собственной вакцины против COVID-19. В конце 2020 года в республике начали испытывать препарат Nanocovax, в феврале 2021 года начнутся испытания вакцины от Covivac.

Как сообщало ИА REGNUM, к 29 января во Вьетнаме подтвердили 1651 случай заражения коронавирусом нового типа. При этом из них всего 93 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. От осложнений COVID-19 во Вьетнаме умерли 35 человек.

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