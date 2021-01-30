Богота, , 05:13 — REGNUM Массовая вакцинация населения Колумбии против коронавирусной инфекции начнется 20 февраля, заявил колумбийский президент Иван Дуке на своей странице в Twitter.

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"Мы хотим сказать, что 20 февраля начнется массовая вакцинация в Колумбии», — заявил он.

По словам президента Колумбии, уже закуплено 61,5 млн доз вакцин от различных фармацевтических компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, к 29 января в Колумбии подтвердили 2 067 575 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 1 894 384 пациента. Еще 52 913 инфицированных с болезнью не справились и скончались.

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