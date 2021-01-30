Мехико, , 05:03 — REGNUM Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут начать поставлять в Мексику уже через несколько дней. Об этом заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 29 января в ходе обращения к согражданам.

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Он отметил, что успел обговорить этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным. По оценкам Обрадора, поставки начнутся 6−7 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что вакцина «Спутник V» в ближайшие дни может быть зарегистрирована в стране. Он добавил, что после этого решения препарат начнет поступать в республику.

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