Оттава, , 04:33 — REGNUM Крупнейшие авиакомпании Канады согласились приостановить выполнение авиарейсов в Мексику и страны Карибского бассейна из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции.

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По его словам, вылеты в эти страны будут приостановлены на три месяца. Всем прибывающим в Канаду из-за границы будет необходимо сдать тест на выявление COVID-19 в аэропорту, а затем дождаться результатов анализов в гостинице. При этом приезжие будут платить за размещение самостоятельно.

«Сейчас просто не время летать», — заявил премьер-министр Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Канады ужесточило правила въезда в страну из-за появления нового штамма COVID-19. Теперь всех прибывающих на территорию страны будут проверять на наличие коронавирусной инфекции, а также новых штаммов SARS-CoV-2.

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