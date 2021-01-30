Сеул, , 04:29 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 458 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 423 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли на территорию республики из-за рубежа. Отмечается, что в стране уже второй день выявляют более 450 инфицированных ежесуточно. При этом 27 января в Республике Корея выявили 559 носителей коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 77 850. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1414 человек.