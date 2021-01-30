Ашхабад, , 04:27 — REGNUM Вакцина «Эпиваккорона», разработанная российским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19, зарегистрирована в Туркмении. Об этом 29 января сообщил портал Orient.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По информации журналистов, разрешение выдано Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля республики. Ранее в Туркмении одобрили другой российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции — «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января туркменский министр здравоохранения медицинской промышленности Нурмухаммед Аманнепесов объявил о начале испытания в стране вакцины «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: В Туркмении стартовали испытания российской вакцины «Спутник V»