Тегеран, , 08:49 — REGNUM 29 января пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что коронавирусная инфекция COVID-19 унесла жизни 71 человека за последние сутки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Лари отметила, что 71 человек скончался в результате заражения смертельным вирусом. Согласно ее отчету, общее число погибших достигло 57 807 человек.

Говоря о текущей ситуации с пандемией в Иране, Лари подчеркнула, что за последние 24 часа было обнаружено 6573 новых случая заражения COVID-19. Она также отметила, что в общей сложности 1 405 414 иранцев подверглись заражению опасным вирусом, причем 1 196 374 из них либо выздоровели, либо были выписаны из больниц.

Лари сообщила, что 3990 пациентов COVID-19 находятся в критическом состоянии и находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц.

С момента вспышки пандемия коронавирусной инфекции заразила около 100 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 100 000 человек погибли.