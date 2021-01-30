Париж, , 04:23 — REGNUM Во Франции депутаты в первом чтении приняли закон о защите животных от жестокого обращения. Национальное собрание проголосовало в пятницу, 29 января, сообщает Le Monde.

Законодатели намерены увеличить до трех лет лишения свободы наказание за жестокое обращение с животными и до пяти лет лишения свободы — в случае смерти животного. Кроме того, единогласно было принято решение о криминализации умышленного посягательства на жизнь животного, которое до сих пор не является преступлением. Ветеринары смогут отказаться от неразглашения врачебной тайны в случае выявления злоупотреблений, так же как это могут сделать врачи.

Закон включает запрет на использование диких животных в цирках, китообразных в дельфинариях, разведение норок для меховых изделий. В случае принятия закона также ужесточится контроль над приобретением домашних животных. Сенат планирует рассмотреть законопроект в ускоренном порядке.

Так как Франция является рекордсменом в Европе по оставлению хозяевами своих питомцев, для борьбы с необдуманными покупками было предложено запретить продавать животных в магазинах к 2024 году. Также депутаты проголосовали за создание сертификата, который бы содержал всю информацию о животном. Объявления о продаже животного в интернете смогут публиковать исключительно профессиональные заводчики и приюты. Вдобавок предполагается обязать муниципалитеты стерилизовать бродячих кошек, которых во Франции насчитывается от 10 до 12 миллионов.

Срок закрытия дельфинариев планируется варьировать в зависимости от содержащихся там животных — около двух лет для касаток и семи лет для дельфинов, чтобы было время решить проблемы с их размещением.

Отметим, что в законопроекте не рассматривается запрет на охоту и корриду. Фактически все поправки, включающие ограничения на подобное «жестокое обращение с животными», были признаны неприемлемыми комиссией по экономическим вопросам.