Лиссабон, , 03:45 — REGNUM Законопроект, разрешающий проводить эвтаназию пациентам, которые имеют неизлечимые заболевания и испытывают тяжелые страдания, одобрен парламентом Португалии. Об этом 29 января сообщает издание Diario de Noticias.

В поддержку этой инициативы проголосовали 136 депутатов, а 78 — выступили против. Еще четверо парламентариев воздержались от голосования. Далее документ отравят на рассмотрение президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соузе.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2020 года законопроект об эвтаназии одобрила нижняя палата парламента Испании.

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